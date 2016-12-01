عموري يحصل على جائزة أفضل لاعب آسيوي

ابقى الاماراتي عمر عبد الرحمن جائزة افضل لاعب في اسيا في الامارات للعام الثاني تواليا، بعد فوزه بها في الحفل السنوي الذي اقامه الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الخميس في ابوظبي.



وتفوق عبد الرحمن (25 عاما) على العراقي حمادي احمد والصيني وولي، ليسير على خطى مواطنه احمد خليل الذي فاز بالجائزة العام الماضي على حساب عبد الرحمن نفسه والصيني جينغ جي.



وكان فوز عبد الرحمن بالجائزة التي تمنح خلال احتفال لتوزيع جوائز لافضل اللاعبين والمدربين في القارة، متوقعا بعدما قدم هذه السنة عروضا لافتة، قاد خلالها منتخب بلاده الى الدور الحاسم من التصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا.



كما نال عبد الرحمن مؤخرا جائزة افضل لاعب في دوري ابطال اسيا بعدما قاد فريقه العين الى نهائي المسابقة التي ذهب لقبها لتشونبوك الكوري الجنوبي.



وفي فئة السيدات، نالت الاسترالية كايتلن فورد جائزة افضل لاعبة على حساب مواطنتها ليزا دي فانا والصينية تان روين.



وفي ابرز الجوائز الاخرى نال الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم جائزة الماسة الاسيوية، وفاز الكوري الجنوبي تشوي كانغ-هي بجائزة افضل مدرب بعدما قاد مواطنه تشونبوك للفوز بلقب دوري ابطال اسيا للمرة الثانية في تاريخه على حساب العين.