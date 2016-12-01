لاودروب: مباراة الريان صعبة.. وتؤثر على الصدارة

أكد الدنماركي مايكل لاودروب مدرب الريان ان مباراة فريقه امام الغرافة في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر ستكون مهمة للغاية ونتيجتها مؤثرة على مستوى الصراع الدائر في صدارة الترتيب متمنيا ان تعكس المواجهة المستوى الحقيقي لفرق الصدارة .

وتابع لاودروب خلال تصريحاته قبل اللقاء: كل الفرق ستلعب مباريات مهمة في الشهر الحالي وبالتالي تنتظرنا مرحلة صعبة ويجب أن نكون مستعدين لها بأفضل صورة.

وعن المنافس قال : الغرافة يمر بفترة انتعاش بعد نتائجه الجيدة في الفترة الاخيرة والتي جعلته يحتل المركز الخامس

وأوضح : اتوقع ان تكون مباراتنا امام الغرافة قوية وصعبة ، سنواجه الغرافة ثم السد وبعدها الوكرة وهى مباريات قوية في فترة زمنية قصيرة، وجميع الفرق تواجه نفس المصير تقريبا.

وأكد لاودروب انه يتطلع إلى مزاحمة الجيش المتصدر بشكل تدريجي، مشيرا إلى ان الريان هو الفريق الوحيد الذي تعادل مع الجيش، وتمنى ان تقتنص الفرق الاخرى نقاطا من الجيش، لكي تزيد آمال فريقه في المنافسة على اللقب.