هاتريك بونجاح يقود السد إلى اكتساح الريان

أكد السد عزمه المضي قدما في المنافسة بقوة على صدارة الدوري القطري لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 5 - صفر على مضيفه الريان في المرحلة العاشرة للمسابقة الأربعاء.

وأسفرت نتائج بقية المباريات التي أقيمت اليوم عن فوز الغرافة على مضيفه أم صلال 2 - صفر، والوكرة على مضيفه الخور 1 - صفر.

ورفع السد، الذي حقق فوزه السابع هذا الموسم في المسابقة والثالث على التوالي، رصيده إلى 24 نقطة، ليقتنص المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام لخويا، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما توقف رصيد الريان، الذي تكبد خسارته الثانية على التوالي، عند 16 نقطة في المركز الخامس.

وسجل الهداف الجزائري بغداد بونجاح الهدفين الأول والثاني للسد في الدقيقتين 43 من ركلة جزاء و48، فيما تكفل النجم الإسباني المخضرم تشافي هيرنانديز بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 54.

وأضاف بوغرطة حمرون الهدف الرابع للسد في الدقيقة 66، قبل أن يواصل بونجاح تألقه ويهز الشباك مرة أخرى مسجلا الهدف الخامس لفريقه وهدفه الشخصي الثالث، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع.

في المقابل، واصل الغرافة انتفاضته بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي في المسابقة، إثر تغلبه 2 - صفر على مضيفه أم صلال في وقت سابق.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، سجل جونسون كندريك الهدف الأول للغرافة في الدقيقة 57، فيما أضاف زميله عبدالغني منير مزيد الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وارتفع رصيد الغرافة إلى 20 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أم صلال، الذي تلقى خسارته الثالثة في المسابقة هذا الموسم، عند 13 نقطة في المركز السادس.

وحصد الوكرة فوزه الأول في البطولة هذا الموسم، بعدما تغلب 1 - صفر على مضيفه الخور.

ويدين الوكرة بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه محسن متولي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 43.

ورفع الوكرة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث عشر (قبل الأخير)، بفارق نقطة واحدة فقط خلف الخور، صاحب المركز الثاني عشر.