أهلي دبي يحقق فوزاً ثميناً على الشارقة

المصدر: أبو ظبي - د ب أ

انتزع الأهلي فوزا صعبا من مضيفه الشارقة 1 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في الجولة 11 من الدوي الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز الجزيرة على ضيفه حتا بذات النتيجة.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز لسعيد جاسم صالح الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وكان الشارقة قد أضاع ضربة جزاء سددها أدريان ميرزيفسكي في الدقيقة 66.

ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الشارقة عند 13 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، سجل علي مبخوت هدفا في الوقت القاتل قاد به فريقه الجزيرة للفوز على ضيفه حتا 1-صفر.

وسجل مبخوت هدف فريقه الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة امام الوصل صاحب المركز الثاني، وتوقف رصيد حتا عند 15 نقطة في المركز الثامن.