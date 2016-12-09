نادي الجيش المغربي يستعين بالأجانب لأول مرة

يسعى نادي الجيش الملكي لتحقيق فوزه الرابع في الدوري المغربي، عندما يلاقي الدفاع الحسني في الجولة المقبلة للمسابقة، وهو الذي اتخذ قبل أيام قرارا تاريخيا في صفقات الفريق، حيث بات آخر أندية الدوري المغربي الممتاز لكرة القدم الذي يقرر فتح أبوابه أمام اللاعبين الأجانب بعد 58 سنة من تأسيسه ولأول مرة، وهو القرار التاريخي الذي اتخذه المسؤولون قبل أسبوع في خطوة جريئة وغير مسبوق.

ثماني سنوات عجاف، ظل فيها الزعيم كما يلقبه الأنصار بعيدا عن منصات التتويج، وهو الذي حقق 12 لقبا للدوري في المغرب، والكأس 11 مرة وكأس الاتحاد الإفريقي، وأول ناد مغربي يحقق لقبا قاريا دوري أبطال إفريقيا 1985، وبعد جفاء السنوات الأخيرة طالبت جماهير الجيش بضرورة انفتاحه على اللاعبين الأجانب أسوة بالأندية المغربية بحثا عن العودة إلى سكة الألقاب بعد بداية متعثرة هذا الموسم.

قد يحمل الميركاتو الشتوي القادم أول صفقة أجنبية لفريق الجيش الملكي هي الأولى منذ أكثر من 5 عقود ونيف، ظل فيها النادي معتمدا على اللاعبين المغاربة.