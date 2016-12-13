الزمالك لـ"فيفا": نحن بريئون.. أرصدتنا مجمدة

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، أن مجلس إدارة النادي أرسل خطابين رسميين للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) يخطرهما بتجميد أرصدة النادي في البنوك.

وأضاف رئيس الزمالك أن هذه الخطوة تهدف إلى تبرئة موقف النادي الأبيض بشأن المستحقات المتأخرة للبرازيلي ريكاردو والغاني جونيور أجوجو لاعبي الفريق السابقين حتى لا يتم توقيع عقوبات جديدة على النادي من قبل الفيفا.

وأكد الزمالك في الخطابين أن الحجز على أرصدة النادي تسبب في تأخر سداد مستحقات اللاعبين خلال الفترة الماضية.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لإيقاف الحكم المنتظر صدوره من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بسبب عدم التزام مجلس الإدارة بسداد مستحقات الغاني جونيور أجوجو مهاجم القلعة البيضاء الأسبق، بعد تقديم الأخير شكوى ضد النادي.

ويجري نصر الدين عزام المستشار القانوني لنادي الزمالك اتصالات مكثفة مع بعض المسؤولين بالاتحاد الدولي خلال الفترة الحالية لشرح الظروف القهرية التي يمر بها الزمالك بعد الحجز على الأرصدة بالبنوك ومنع تحويل أي مبالغ مادية خارج مصر بسبب الأحكام الصادرة لممدوح عباس رئيس النادي الأسبق ومصلحة الضرائب المصرية.

وأرسل نصر الدين عزام للفيفا والمحكمة الرياضية الدولية كافة الأوراق التي تؤكد منع نادي الزمالك من تحويل مبالغ خارج البلاد، مما يؤكد أن التأخر في سداد المستحقات خارج عن إرادة النادي وليس تقصيرا من مسؤولي النادي.

وجدد المستشار القانوني مناشدته للمسؤولين بسرعة حل أزمة الحجز على أرصدة نادى الزمالك لأن هذا سيؤثر على الفريق وسيجعله معرضا للعقوبات، خاصة أن النادي مطالب بضرورة سداد مستحقات لبعض اللاعبين الأجانب أمثال أجوجو والبرازيلي ريكاردو.