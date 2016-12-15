محمد صلاح يعزز صفوف روما قبل مواجهة يوفنتوس

قال نادي روما المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إن لاعبه المصري محمد صلاح عاد للمران ويسابق الزمن للحاق بمباراة قمة أمام يوفنتوس يوم السبت.



وأصيب الجناح المصري في الكاحل مطلع الشهر الجاري وأعلن النادي في حينها غيابه ثلاثة أسابيع.



وكشف روما بموقعه على الإنترنت أن صلاح شارك في المران ونشر بعض الصور للاعب المصري في التدريبات الجماعية مع باقي زملائه.



وسجل لاعب منتخب مصر البالغ عمره 24 عاما ثمانية أهداف وصنع أربعة أهداف أخرى في أول 14 مباراة بالدوري هذا الموسم.



وغاب صلاح عن الفوز على لاتسيو - الغريم المحلي لروما - وميلان مطلع الأسبوع الحالي ولم يحدد النادي موقفه من اللعب أمام يوفنتوس.



ويحتل روما المركز الثاني في الدوري برصيد 35 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب.