لخويا يمزق شباك الشحانية بعشرة أهداف

واصل لخويا سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري القطري لكرة القدم، ونصب لاعبوه السيرك لفريق الشحانية، ليتغلب عليه 10 - صفر في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة للمسابقة الأربعاء.

وانفرد لخويا، الذي حقق انتصاره السادس على التوالي، بصدارة المسابقة مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة، بفارق 3 نقطة أمام أقرب ملاحقيه السد، الذي يحل ضيفا على الجيش غدا الخميس في المرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد الشحانية، الذي تكبد خسارته الخامسة هذا الموسم، عند 12 نقطة في المركز التاسع مؤقتا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم لخويا 4 - صفر، حيث تقدم بهدف مبكر حمل توقيع تشيسو فلوريس في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف يوسف العربي ويوسف المساكني والمعز علي زين العابدين ثلاثة أهداف أخرى في الدقائق 23 و28 و39.

وحافظ لخويا على فرض هيمنته على مجريات المباراة خلال الشوط الثاني، حيث عاد العربي والمساكني وزين العابدين لهز الشباك مجددا، ليضيفوا ثلاثة أهداف أخرى في الدقائق 66 و71 و74، فيما أحرز تي هي نام وعلي حسن عفيف الهدفين الثامن والتاسع في الدقيقتين 78.

واختتم يوسف العربي مهرجان الأهداف، بعدما سجل الهدف العاشر للخويا وهدفه الشخصي الثالث، ليصبح (هاتريك المباراة) في الدقيقة 84.