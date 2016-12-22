الجزيرة يمزق شباك الظفرة وينفرد بالصدارة

انفرد فريق الجزيرة بصدارة دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه الظفرة 4 - صفر الخميس، في المرحلة الثالثة عشرة من المسابقة التي شهدت أيضا فوز العين على مضيفه اتحاد كلباء 2 - 1.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 29 نقطة في المركز الأول بفارق ثلاث نقاط أمام الوصل، الذي يمكنه تقاسم الصدارة من جديد بالفوز اليوم على ضيفه حتا، بينما تجمد رصيد الظفرة عند 19 نقطة في المركز السابع.

وأنهى الجزيرة الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما فارس جمعة وإيلتون ألميدا في الدقيقتين 17 و29، ثم أضاف أحمد محمد الهاشمي ومبارك بوصوفة الهدفين الثالث والرابع للفريق في الدقيقتين 49 و68.

وحقق العين انتصارا مثيرا أمام اتحاد كلباء وتغلب عليه 2 -1 ليرتفع رصيد العين إلى 26 نقطة في المركز الثالث، ويتجمد رصيد اتحاد كلباء عند تسع نقاط في المركز الحادي عشر.

وتقدم العين بهدف سجله كايو فرنانديز في الدقيقة 42 ثم تعادل اتحاد كلباء عن طريق جوسيل فيريرا دا سيلفا في الدقيقة، 81 لكن العين واصل محاولاته الهجومية حتى خطف هدف الفوز في الوقت القاتل وسجله إبراهيما دياكيه.