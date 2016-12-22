الشباب الإماراتي يتعاقد مع الغاني بوكو

أعلن نادي الشباب الإماراتي، الخميس، عن تعاقده مع المهاجم الغاني نابنا بوكو، قادما من مصر المقاصة المصري حتى نهاية الموسم.

ولم يذكر الشباب قيمة العقد، لكن نادي المقاصة كان أعلن مؤخرا أنه طلب 1.5 مليون دولار نظير الاستغناء عن لاعبه.

وسيحل بوكو، متصدر ترتيب هدافي الدوري المصري مع زميله في المقاصة أحمد الشيخ برصيد 9 أهداف، في صفوف الشباب بديلا للمهاجم الهولندي رود يويمانز الذي تعرض لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

ويلعب بوكو (25 عاما) في الدوري المصري منذ 2014 حين انضم لاتحاد الشرطة وسجل له 11 هدفا، ثم إلى مصر المقاصة منذ 2015.