3 وديات تجهز "العنابي" لتصفيات المونديال

استقر منتخب قطر على خطة الاستعداد لاستئناف مشواره في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 حيث يخوض 3 مباريات ودية في العام الجديد.

وقبل مواجهة إيران وأوزبكستان بالتصفيات سيلتقي فريق المدرب خورخي فوساتي مع مولدوفا يوم 17 يناير المقبل في الدوحة.

وبعدها ستلعب قطر - مستضيفة كأس العالم 2022 - مع منتخب آخر لم تتحدد هويته بعد ثم مع فريق محلي خلال يومي 9 و17 مارس 2017.

وتلعب قطر ضد إيران في الدوحة يوم 23 مارس، ثم تلتقي بأوزبكستان في طشقند بعد 5 أيام في الجولتين السادسة والسابعة بالدور الحاسم بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في روسيا.

وتحتل قطر المركز قبل الأخير بالمجموعة الأولى بالتصفيات، ولها أربع نقاط من خمس مباريات. وتتفوق عليها إيران المتصدرة برصيد 11 نقطة ثم كوريا الجنوبية وأوزبكستان وسوريا.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، بينما يخوض صاحبا المركز الثالث في المجموعتين مواجهة فاصلة ويلعب الفائز مع فريق من اتحاد امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) على بطاقة الظهور في روسيا.