صافرة كاساي تضبط موقعة الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الثلاثاء، أن الحكم المجري فيكتور كاساي سيدير لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري بعد غد الخميس.



وستقام المباراة باستاد بتروسبورت في ضاحية القاهرة الجديدة، حيث سيسعى الزمالك لتقليص الفارق مع غريمه التقليدي صاحب الصدارة مع وصول الموسم لنقطة المنتصف.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 42 نقطة من 16 مباراة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث ولديه 34 نقطة لكنه خاض 14 مباراة فقط.

وسبق لكاساي إدارة المواجهة ذاتها الموسم الماضي، حين فاز الأهلي 2-صفر في فبراير.

وتولى كاساي إدارة مباريات أقل شأنا في الدوري المصري في موسمي 2009-2008 و2010-2011 كما قاد العديد من اللقاءات الكبيرة في السعودية خلال السنوات الـ6 الماضية.



وأصبح كاساي أول حكم يستخدم لقطات الفيديو لاحتساب ركلة جزاء عندما منح مخالفة لصالح كاشيما انتلرز ضد اتليتيكو ناسيونال في الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية في وقت سابق هذا الشهر.