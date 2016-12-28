التشيكي ستراكا يتولى تدريب الإسماعيلي المصري

أعلن الإسماعيلي المتعثر في الدوري المصري، الأربعاء، تعاقده مع التشيكي فرانتشيك ستراكا لتدريب الفريق، خلفا لأشرف خضر الذي سيرحل عن منصبه عقب نهاية مواجهة الاتحاد السكندري، في ختام الدور الأول للمسابقة الجمعة.

وقال الإسماعيلي في موقعه على الإنترنت: "إبراهيم عثمان رئيس النادي أعلن عن تعيين ستراكا بداية من الدور الثاني لمسابقة الدوري".

ويبلغ ستراكا من العمر 58 عاما وسبق له اللعب لعدة أندية أبرزها سبارتا براج في بلاده وبروسيا مونشنجلادباخ في المانيا كما خاض 35 مباراة مع منتخب تشيكوسلوفاكيا بين 1983 و1990.

ودرب ستراكا منتخب التشيك في 2009 والعديد من الأندية في بلاده.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن برصيد 21 نقطة من 16 مباراة.