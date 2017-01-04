رينار يكشف النقاب عن تشكيلة المنتخب المغربي

كشف مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم الفرنسي هيرفيه رينار، تشكيلة نهائية من 23 لاعبا سيشاركون في كأس الأمم الإفريقية في الغابون من 14 كانون الثاني/يناير الى 5 شباط/فبراير، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي الاربعاء.

ويتصدر مدافع يوفنتوس الإيطالي مهدي بنعطية تشكيلة "أسود الأطلس"، فيما غاب عنها لاعب الوسط يونس بلهندة بسبب كسر في ابهام قدمه. وابقى رينار على نور الدين امرابط الذي عانى إصابة مؤخرا، واستدعى مبارك بوصوفة ويوسف العربي.

وتضم التشكيلة لاعبا وحيدا من الدوري المحلي هو امين عطوشي من الوداد البيضاوي.

وأوقعت القرعة المغرب في المجموعة الثالثة إلى جانب ساحل العاج بطلة 2015 وتوغو والكونغو الديموقراطية.

وفي مشاركته الأخيرة في نسخة 2013، تعادل المغرب، حامل لقب 1976، في مبارياته الثلاث وخرج من الدور الاول.



وكان المغرب أول المتأهلين الى النهائيات من الجولة الرابعة بعد فوزين متتاليين باشراف رينار، ثم فاز وتعادل في المباراتين الاخيرتين.

ويستعد منتخب المغرب للنهائيات القارية في معسكر اعدادي في مدينة العين الاماراتية.

وفي ما يأتي التشكيلة:

- حراسة المرمى: ياسين بونو (خيرونا الإسباني)، ياسين خروبي (لوكوموتيف بلوفديف البلغاري)، منير المحمدي (نومانسيا الاسباني)

- الدفاع: مهدي بنعطية (يوفنتوس الايطالي)، فؤاد شفيق (ديجون الفرنسي)، حمزة منديل (ليل الفرنسي)، نبيل درار (موناكو الفرنسي)، مروان داكوستا (اولمبياكوس اليوناني)، امين عطوشي (الوداد البيضاوي)

- الوسط: رومان سايس (ولفرهامبتون الانكليزي)، نور الدين امرابط (واتفورد الانكليزي)، يوسف ايت بناصر (نانسي الفرنسي)، فيصل فجر (ديبورتيفو لاكورونيا الاسباني)، مبارك بوصوفة (الجزيرة الاماراتي)، منير عبادي (ليل الفرنسي)، سفيان بوفال (ساوثهمبتون الانجليزي)، مهدي كارسيلا (غرناطة الاسباني)، كريم الاحمدي (فينورد الهولندي)

- الهجوم: رشيد العليوي (نيم الفرنسي)، خالد بوطيب (ستراسبور الفرنسي)، عزيز بوحدوز (سانت باولي الالماني)، يوسف العربي (لخويا القطري)، يوسف الناصيري (ملقة الاسباني).