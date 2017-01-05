الشارقة يعلن تعاقده مع الياباني ماسودا

أعلن نادي الشارقة الإماراتي، الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط الياباني شيكاشي ماسودا، قادما من أولسان هيونداي الكوري الجنوبي حتى نهاية الموسم، من دون الإعلان عن القيمة المالية للصفقة.

وسيقيد ماسودا كلاعب آسيوي في صفوف الشارقة بديلا للكوري الجنوبي، سونغ جين هونغ، الذي كان تعرض لإصابة قوية في نوفمبر الماضي تطلبت ابتعاده عن الملاعب لثلاثة أشهر.

وسبق لماسودا (31 عاما) اللعب لكاشيما انتلرز الياباني (2004-2012) ثم انتفل إلى أولسان هيونداي عام 2013 والذي أعاره بدوره إلى اومايا اوردياجا الياباني حيث يلعب في صفوفه منذ 2014.

وكان الشارقة الذي يعاني في الدوري ويحتل المركز العاشر حاليا، تأهل إلى نصف نهائي مسابقة الكأس بفوزه الكبير على الوصل 4-2 في الدور ربع النهائي أمس، وهو يتطلع إلى إحراز اللقب ليعود إلى منصات التتويج الغائب عنها منذ 2003.