الزمالك يعير مصطفى فتحي إلى تورينو الإيطالي

أعلن نادي الزمالك المصري موافقته على إعارة مصطفى فتحي لاعب الفريق لنادي تورينو الإيطالي حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي على الانترنت، يوم الثلاثاء : تلقينا عرضين من نادي تورينو لإعارة مصطفى فتحي وسيتم الاستقرار على أحدهما خلال الساعات المقبلة إلا أن اللاعب أصبح معارا لتورينو.

وأضاف : العرض الأول الذي قدمه تورينو هو استعارة مصطفى فتحي لمدة ستة أشهر مقابل 500 ألف يورو بالإضافة لإقامة معسكر للزمالك بقيمة 200 ألف جنيه على أن يكون البيع النهائي عند انتهاء الإعارة مقابل 3 ونصف مليون يورو.

وتابع : أما العرض الثاني فهو إعارة مصطفى فتحي بمبلغ 600 ألف يورو بدون تنظيم معسكر على أن يكون البيع النهائي بنفس السعر المحدد سلفا.