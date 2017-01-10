العين ينتزع صدارة الدوري الإماراتي

انتزع فريق العين صدارة الدوري الإماراتي لكرة القدم، إثر تغلبه الثلاثاء على فريق حتا 3 - 2، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة للدوري.

وسجل أهداف العين داينفريس دوغلاس في الدقيقة 28 وكايو فيرنانديز في الدقيقة 31 وخميس أحمد العجماني، لاعب حتا، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 80، فيما سجل هدفي حتا عيسى عبيد في الدقيقة 82 وصامويل من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع العين رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الترتيب ولديه مباراة مؤجلة أمام ملاحقه الجزيرة، فيما توقف رصيد حتا عند 15 نقطة في المركز التاسع.

وحافظ العين على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم، حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في ثلاثة، فيما تعد هذه الهزيمة هي السادسة لحتا هذا الموسم مقابل الفوز في 4 مباريات والتعادل في ثلاثة.