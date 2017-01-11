مدرب السد: موقعة لخويا لن تحسم اللقب

أكد البرتغالي جوزفالدو فيريرا، مدرب السد، أن مباراة فريقه أمام لخويا بعد غد الجمعة في المرحلة السادسة عشر لبطولة الدوري القطري لكرة القدم، ستكون بين الفريقين المرشحين للفوز باللقب.

وكشف فيريرا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الأربعاء للحديث عن المباراة، أن الفريقين يضمان هجوماً ودفاعاً قوياً، وانهما متكافئان في كل شيء، مشيرا إلى أن الفارق بين فريقه ولخويا هو نقطتان فقط، وأشاد بالمستوى الذي يقدمه الفريقان من بداية المسابقة هذا الموسم.

وأضاف فيريرا: " لاعبو الفريقين يبحثان عن اللقب والأجواء بالسد جيدة للغاية، وهناك رغبة كبيرة من جانب لاعبي السد في الفوز باللقب هذا الموسم، والمواجهة ستكون تحدٍ كبير، ويجب ان نعلم ان هذه المباراة ليست الحاسمة للقب لأن هناك عشر مباريات أخرى، وفريقي متحمس كثيراً للمباراة".

وأوضح مدرب السد: "نسعى للمحافظة على المستوى وعدم التراجع، وأعتقد إذا لعبنا بنفس المستوى السابق فإننا سنقدم مباراة جيدة، وأتمنى ان يكون الحظ بجانبنا، والنتائج الايجابية التي تحققت نتيجة عمل اللاعبين والجهاز الفني".

وقدم فيريرا شكره إلى لاعبي السد، وقال إنه يعتبر المباراة عادية بعد ان أوصل رسالته الى اللاعبين، مشيرا الى ان لاعبيه متحفزون، وأوضح أنه يعلم طريقة لعب لخويا، مشددا على ان المباراة ستكون إحدى اسهل المباريات بالنسبة له.

وقال فيريرا إن لاعبي السد الشباب حصلوا على خبرة كبيرة من خلال المباريات السابقة في الدوري، مضيفا: "هذه المباراة بين فريقين فازا باللقب من قبل عدة مرات، وكرة القدم لديها هدف واحد وهو الفوز بالنقاط الثلاثة، وانا من المدربين الذين يسعون للفوز بجميع المباريات، ويجب ان تكون هناك ثقة متبادلة بين المدرب واللاعبين، وأثق بأن اللاعبين سيقدمون افضل ما لديهم وإلحاق الخسارة الأولى بفريق لخويا في الموسم الحالي".

ويحتل السد المركز الثاني في ترتيب البطولة برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين فقط خلف لخويا (المتصدر).