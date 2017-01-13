ديوب يقود أهلي دبي للفوز على الإمارات

سجل ماخيتي ديوب ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود فريقه الأهلي لفوز كبير على الإمارات 3 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل الشباب مع مضيفه الشارقة سلبيا.

وسجل ديوب الأهداف في الدقائق 12، من ركلة جزاء، و23 و.50

ورفع الأهلي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن العين المتصدر، فيما توقف رصيد الإمارات عند ست نقاط في المركز الثاني عشر.

يشار إلى أن هذا الفوز، هو الثامن للأهلي هذا الموسم، مقابل التعادل في 5 مباريات، والخسارة في مباراة واحدة، فيما تعد هذه الخسارة هي العاشرة للإمارات هذا الموسم، مقابل الفوز في مباراة والتعادل في 3.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت الشباب بمضيفه الشارقة.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع الشباب رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، كما رفع الشارقة رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع.