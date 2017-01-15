أمم إفريقيا: تونس تخسر ومحرز يعادل زمبابوي

أهدرت تونس فرصا بالجملة لتخسر بهدفين دون رد أمام السنغال في مستهل مشوارهما بالمجموعة الثانية لكأس أمم افريقيا لكرة القدم المقامة في الجابون اليوم الاحد.



وتلقت تونس هدفا مبكرا عندما تسبب أيمن عبد النور محترف بلنسية الاسباني في ركلة جزاء بعرقلة لاعب الوسط شيخو كوياتي داخل المنطقة.



وسدد ساديو ماني لاعب ليفربول الانجليزي ركلة الجزاء بنجاح ليفتتح التسجيل للسنغال بعد تسع دقائق من بداية اللعب.



وعزز المدافع كارا مبوج تقدم منتخب السنغال باحراز الهدف الثاني بعد أن قفز فوق الجميع ليحول برأسه كرة من ركلة ركنية نحو المرمى أخفق حارس تونس في ردها لتدخل الشباك بعد نصف ساعة من زمن اللعب.



وتتصدر السنغال جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط بينما تتقاسم الجزائر وزيمبابوي اللذان تعادلا 2-2 في وقت سابق اليوم المركز الثاني بنقطة لكل منهما فيما بقيت تونس في قاع الجدول

دون نقاط.