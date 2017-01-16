الجيش الملكي يضم لاعباً أجنبياً للمرة الأولى في تاريخه

أعلن الجيش الملكي المنتمي لدوري المحترفين المغربي لكرة القدم ضم المالي أبوبكر تونجارا في أول صفقة للاعب أجنبي بالنسبة للنادي العسكري الذي أسسه الملك الراحل الحسن الثاني.



وقال الجيش الملكي بموقعه على الإنترنت إن تونجارا لاعب شباب أطلس خنيفرة السابق وقع عقدا يمتد لثلاث سنوات ونصف.



وبإمكان الجيش الملكي أن يعتمد على لاعبه الجديد تونجارا بداية من انطلاق مرحلة الإياب في 27 يناير الجاري.



وكان الجيش الملكي قد ارتبط بتونجارا قبل أيام بعقد مبدئي بداية من الموسم القادم عقب انتهاء عقده مع شباب أطلس خنيفرة الذي قرر في النهاية بيع اللاعب حتى لا يرحل دون مقابل بعد ذلك.



وضم الجيش الملكي أيضا المهاجم توفيق اجروتن من النادي القنيطري وصابر الغنجاوي من شباب الريف الحسيمي.



ويحتل الجيش الملكي - الفائز باللقب 12 مرة - المركز التاسع برصيد 18 نقطة بعد نهاية النصف الأول من المسابقة ويتمنى أن يتلقى دفعة بهذه التعاقدات الجديدة.

