المصري الحضري على أعتاب رقم قياسي

بعد يومين من بلوغ عامه 44 بات عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر على أعتاب أن يصبح أكبر لاعب على الإطلاق يشارك في نهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم وسيكون ضمن أكبر اللاعبين الدوليين في تاريخ اللعبة.



ويشارك الحضري في البطولة للمرة السابعة وبفارق مرة واحدة عن الرقم القياسي لريجوبير سونج مدافع الكاميرون والمصري أحمد حسن ومن المتوقع أن يقود الحضري بلاده أمام مالي بالمجموعة الرابعة يوم الثلاثاء.



وإذا شارك الحضري فإنه سيتجاوز الرقم القياسي لمواطنه حسام حسن في 2006 عندما خاض المهاجم البالغ عمره آنذاك 39 عاما وخمسة أشهر و24 يوما في مباراته الأخيرة في نهائيات كأس الأمم.



وعاد الحارس المخضرم لتشكيلة مصر العام الماضي وحجز لنفسه مكانا في التشكيلة الأساسية في أول مباراتين لبلاده بتصفيات كأس العالم أمام الكونجو وغانا في أكتوبر ونوفمبر. وفازت مصر بالمباراتين.



لكن الحضري لم يضمن مكانه بعد في التشكيلة الأساسية إذ قال أحمد ناجي مدرب حراس المرمى "لم يقع الاختيار على الحارس الأساسي".



وأضاف "وجود ثلاثة حراس رائعين وأصحاب خبرة في التشكيلة يمنح مصر دفعة كبيرة".



وكان الحضري ضمن تشكيلة مصر عندما فازت بكأس الأمم 1998 وجلس مجددا على مقاعد البدلاء في 2000. وشارك في نهائيات 2002 وقاد بلاده للفوز باللقب ثلاث مرات متتالية بين 2006 و2010.