بتروجيت يعيد "المعلم" إلى التدريب

قال بتروجيت المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إنه تعاقد مع حسن شحاتة مدرب مصر السابق لقيادة الفريق بعقد لمدة موسم ونصف الموسم خلفا لطلعت يوسف.



ورحل يوسف عن بتروجيت ليتولى قيادة الأهلي الليبي في وقت سابق هذا الشهر رغم أن الفريق يحتل المركز السابع برصيد 25 نقطة بعد 17 مباراة بفارق 20 نقطة عن الأهلي المتصدر.



وقال بتروجيت في صفحته على فيسبوك تم مساء الاثنين التوقيع مع حسن شحاتة مديرا فنيا للفريق الأول لمدة موسم ونصف. سوف يمارس شحاتة مهام عمله خلال هذا الأسبوع.



ولن يخوض بتروجيت مباراته الأولى بقيادة شحاتة إلا الشهر القادم حين يواجه مصر للمقاصة في دور الثمانية لكأس مصر بسبب توقف المنافسات المحلية لمشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الافريقية.



وكان اخر ظهور لشحاتة (67 عاما) مع طلائع الجيش في منتصف العام الماضي لكنه رحل في سبتمبر قبل أربعة أيام من انطلاق الموسم.



وتضم مسيرة شحاتة الطويلة قيادة العديد من الأندية المحلية وبينها نادي طفولته الزمالك والمقاولون العرب الذي أحرز معه لقب كأس مصر وهو في الدرجة الثانية عام 2004 لكن إنجازه الأكبر حققه مع منتخب مصر حين قاده للفوز بكأس الأمم الافريقية ثلاث مرات متتالية بين 2006 و2010 قبل أن يترك منصبه في يونيو 2011.