خيبة أمل مغربية تتواصل في كأس إفريقيا

حالة من الاستياء والخوف من تكرار المشهد، الذي تعود عليه المغاربة منذ نسخة تونس 2004 حيث الوصافة التي لم ينجح أسود الأطلسي بعدها في تجاوز الدور الأول، ذلك هو الشعور الذي ساد بعد أول مباراة للمنتخب المغربي أمام الكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا الغابون 2017.

وحمل الجمهور المغربي مسؤولية الوجه الشاحب والأداء المتواضع للاعبين، والمدير الفني رونار واختياراته، التي بدأت معها الأزمة منذ الوهلة الأولى في معسكر العين، لتمتد بعد الظهور الأول أمام الكونغو الديمقراطية، والتي تباينت بعدها الآراء بين مصدق ومكذب وآخر يحلم بانبعاث منتخب مغربي يدافع عن الأحلام والتمنيات.

بعد مباراة أولى مخيبة، يتابع الشارع الرياضي في المغرب بتوجس وحذر شديد، خطوات المنتخب وردة فعله في المباراة القادمة، أمام توغو لتصحيح المسار.