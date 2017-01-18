التعادل السلبي يحسم موقعة "الفراعنة" ومالي

استهل منتخب مصر عودته للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بعد غياب سبع سنوات بتعادل سلبي مع مالي بالمجموعة الرابعة اليوم الثلاثاء.

وغابت مصر - حاملة الرقم القياسي في الفوز باللقب سبع مرات - عن آخر ثلاث نسخ للبطولة منذ فوزها باللقب ثلاث مرات متتالية بين عامي 2006 و2010 لتدشن عودتها بالخروج بنقطة التعادل وتحتل المركز الثاني في المجموعة مناصفة مع مالي.

وتصدرت غانا المجموعة بثلاث نقاط بفضل فوزها 1-صفر على أوغندا في وقت سابق اليوم.

وشهدت المباراة مشاركة عصام الحضري حارس مرمى وقائد مصر ليصبح أكبر لاعب على الإطلاق يشارك في النهائيات بعد نزوله بديلا لأحمد الشناوي الذي تعرض للإصابة بعد مرور 20 دقيقة من البداية.

وتعرض الشناوي حارس الزمالك لإصابة خلال تصديه لمحاولة موسى ماريجا مهاجم مالي لهز شباك مصر من تسديدة أبعدها الحارس الشاب عن مرماه بصعوبة بالغة.

ويشارك الحضري (44 عاما ويومان) في البطولة للمرة السابعة وبفارق مرة واحدة عن الرقم القياسي لريجوبير سونج مدافع الكاميرون والمصري أحمد حسن.

وستلتقي مصر يوم السبت المقبل مع أوغندا بينما تلعب غانا - البطلة أربع مرات آخرها عام 1982 - مع مالي في اليوم ذاته.