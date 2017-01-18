جماهير مصر غاضبة من كوبر

بداية مخيبة لآمال الجماهير المصرية، عقب تعادل منتخبهم سلبياً أمام مالي في كأس الأمم الإفريقية، محبو المستطيل الأخضر حرصوا على متابعة اللقاء في المقاهي والساحات، في أجواء شتوية، إلا أن الحزن كان عنوان تلك الليلة الكروية في مصر.

غالبية الجماهير أبدت عدم رضاها عن أداء الفريق وخطة كوبر، متوقعين صعوبة تحقيق الفوز في المباراتين القادمتين أمام أوغندا وغانا، لحجز بطاقة التأهل للدور الثمانية.

90 دقيقة عاش المصريون معظمها في قلق وتخوف من هزيمة على يد أقل فرق المجموعة الرابعة فنياً، ما يعني تعثر خطواته في المشوار الإفريقي.

ويأتي تعادل مصر مع مالي، ليعطي المنتخب الغاني صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على أوغندا بهدف نظيف، ثم يأتي المنتخبان المصري والمالي في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.