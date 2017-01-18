الهاجري: أتمنى أن يعود شمراني 2014 بشعار العين

أكد غانم الهاجري، رئيس مجلس شركة نادي العين لكرة القدم، حرصهم الشديد على انضمام ناصر الشمراني، لاعب الهلال والأخضر السعودي إلى صفوف الفريق الإماراتي منذ بداية فترة الانتقالات الحالية، مقدما في الوقت ذاته، شكره الجزيل لإدارة الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد على تعاونها الكبير وتسهيل المفاوضات.

وقال الهاجري في حديثه لنشرة أخبار الرياضة على "العربية": "أود تقديم الشكر لإدارة نادي الهلال، وللأمير نواف بن سعد على التعاون الكبير خلال المفاوضات وتسهيلها، علاقة الناديين كبيرة جدا، ليست وليدة اليوم، نتمنى للناديين وللاعب التوفيق خلال الفترة القادمة".

وأضاف: "التعاقدات تمت مع بعضها، ولم نعلن رسميا عن صفقة انتقال الشمراني حفاظا على علاقة إدارة النادي مع نظيرتها في الهلال، حتى إتمام الصفقة بشكل رسمي".

وعن المهاجم الدولي السعودي، زاد الهاجري بقوله: "ناصر لاعب مميز، يستحق التواجد بين الزعماء، كنا حريصين جدا على انضمامه منذ بداية فترة الانتقالات الحالية، المفاوضات كانت سهلة جدا وفخورون بتواجده، وهو إضافة للمجموعة".

واختتم حديثه: "اللاعب كان راقيا في التفاوض منذ البداية، أبدى رغبته واستعداده بتمثيل الفريق، وهذه تجربة احترافية خارجية أولى للشمراني، نتمنى أن يعود خلالها -شمراني- 2014، فيما المبالغ المالية أمر خاص بين الناديين".