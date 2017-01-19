الإمارات يهزم العين في مشاركة ناصر الشمراني الأولى

ألحق الإمارات أول خسارة بالعين في دوري المحترفين لكرة القدم بالفوز عليه 3-2 في المشاركة الأولى للسعودي ناصر الشمراني مع فريقه الجديد يوم الخميس.



وظل العين في المركز الثاني برصيد 31 نقطة من 14 مباراة متأخرا بنقطة واحدة عن الجزيرة المتصدر الذي خاض مباراة أقل بينما ارتقى الإمارات للمركز 12 بعدما رفع رصيده لتسع نقاط من 15 مباراة.



وبدأ الشمراني أساسيا في تشكيلة العين لكنه لم يسجل بل افتتح المغربي مراد باتنة التسجيل للإمارات في الدقيقة 22 من ركلة حرة لكن البرازيلي كايو لوكاس تعادل للعين بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء فشل علي صقر حارس الإمارات في التصدي لها.



ونجح البديل إبراهيم دياكيه في وضع العين في المقدمة عندما أحسن استقبال تمريرة من محمد عبد الرحمن على صدره وسدد مباشرة في الشباك في الدقيقة 71.



وعاد باتنة وتعادل للإمارات بعدها بدقيقتين فقط بتسديدة رائعة من داخل المنطقة بعدما راوغ اثنين من مدافعي العين ووضع الكرة في شباك خالد عيسى.



وحسم الفرنسي عثمان سو الوافد الجديد للإمارات النتيجة لفريقه بتسجيل هدف الفوز قبل النهاية بسبع دقائق بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.



وقال الشمراني عقب المباراة في تصريحات تلفزيونية: توقعت أن تكون المباراة صعبة والفرق الصغيرة هي التي تحرج الكبار دائما. هفوات بسيطة كانت سبب الخسارة والمنافس استغلها وفاز اليوم، أنا جاهز في أي وقت وشاركت اساسيا لأني جاهز وتعاقدت مع العين حتى أشارك.