النصر يسعى لكسر عقدة الأهلي في دوري الخليج العربي

يلتقي فريقا الأهلي والنصر الجمعة في الجولة الخامسة عشرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ويملك الأهلي 29 نقطة، وهو الذي تعرض لخسارة وحيدة بالمسابقة، فيما لدى النصر 22 نقطة، وهو الذي لم يخسر في آخر 4 مباريات له.

النصر يبحث عن فوز لم ينجح بتسجيله في ميدان الأهلي في مسابقة الدوري لسنوات طويلة، الفريق الذي يقوده المدرب بيترسكو تعثر بالجولة الماضية بالتعادل أمام الظفرة بعدما سجل 3 انتصارات متتالية، رفعت الرصيد الى 22 نقطة، فيما الأهلي بلا هزيمة في مبارياته الـ8 الماضية بالدوري.

المدرب دان بيترسكو اعتبر أن "أهم ما يجب علينا تقديمه في المباراة الأداء بنجاعة وعدم إهدار الفرص، اللعب في ميدان حامل اللقب يعني أن الحصول على نقطة واحدة على الأقل هو نتيجة إيجابية".

مباراة استاد راشد تشهد مواجهة مدربين من الجنسية الرومانية، وأن كان كوزمين يقود الأهلي منذ 3 سنوات فيما لا تزيد فترة قيادة بيترسكو للنصر عن 3 أشهر.

وحول ذلك أشار بيترسكو إلى أن "اللاعبين هم من يحسمون المباريات ويقدمون الفارق وليس المدربين، والضغط أكبر على الأهلي لأنه البطل ولم يخسر أمامنا منذ سنوات، وعلى لاعبي النصر احترام المنافس وليس الخوف منه".

الأهلي بـ 27 هدفا والنصر بـ 28، متقاربان هجوميا لكن أفضلية الأهلي في دفاعه، حيث تلقى مرماه 8 أهداف فقط، مقابل 19 في شباك النصر، وحول مسألة التكتيك في كرة القدم كان للاعب منتخب رومانيا السابق بيترسكو رؤية خاصة "لي أكثر من أربعين عاما في كرة القدم كمدرب ولاعب، وأعتقد أن الكثير يضع جانبا كبيرا من التركيز على خطة اللعب سواء أربعة أو ثلاثة مدافعين، والكل يحاول تقليد طريقة الفريق الفائز كما يحصل مع تشيلسي حاليا، لكن المهم هو روح اللعب وشخصية اللاعب وطريقة محاربته بالميدان وليس خطة اللعب".

الأهلي فاز ذهابا بهدف دون رد، في مباراة عرفت إشهار البطاقة الحمراء بوجه لاعب من كل فريق، وخسر النصر مباراتي الموسم الماضي ذهابا بثلاثة لواحد، وإيابا بهدف.