تونس تنعش آمالها بالتأهل وتعقد موقف الجزائر

أنعش منتخب تونس آماله في التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا بالغابون، بعدما انتزع فوزا ثمينا 2 - 1 من نظيره الجزائري في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة يوم الخميس.

وحصد المنتخب التونسي، بطل المسابقة عام 2004، أول ثلاث نقاط له في المجموعة، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف المنتخب السنغالي (المتصدر)، الذي يواجه منتخب زيمبابوي في وقت لاحق اليوم ضمن الجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب الجزائر، المتوج باللقب عام 1990، عند نقطة واحدة في مؤخرة الترتيب، ليتأزم موقفه بشدة في صراعه لحجز إحدى بطاقتي التأهل للأدوار الإقصائية عن هذه المجموعة.

ودفع منتخب الجزائر ثمن هفواته الدفاعية التي منحت المنتخب التونسي الهدف الأول، بعدما أحرز عيسى ماندي مدافع المنتخب الجزائري هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 50.

وتواصلت الأخطاء الدفاعية الجزائرية القاتلة خلال الهدف الثاني لتونس الذي جاء عن طريق نعيم السليتي في الدقيقة 66 من ركلة جزاء تسبب فيها فوزي غلام مدافع الجزائر، الذي أعاق وهبي الخزري نجم المنتخب التونسي داخل المنطقة.

وجاء هدف الشرف لمنتخب الجزائر عن طريق (البديل) سفيان هني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويعد هذا هو الانتصار الثاني الذي يحققه المنتخب التونسي على نظيره الجزائري في تاريخ مواجهاتهما بالبطولة، بعدما سبق للمنتخب الملقب بـ(نسور قرطاج) الفوز على الجزائر 1 - صفر في مرحلة المجموعات بنسخة البطولة التي اقيمت بجنوب أفريقيا عام 2013.

ومنح المنتخب التونسي بهذا الفوز الانتصار الأول للكرة العربية في النسخة الحالية للبطولة.

ويلتقي منتخب تونس مع نظيره الزيمبابوي في الجولة الثالثة (الأخيرة) يوم الاثنين ، فيما يواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي في نفس التوقيت ضمن الجولة ذاتها.