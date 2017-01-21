لموشي: مواجهة الريان اختبار حقيقي لفريقي

أكد صبري لموشي، مدرب الجيش القطري، أن مواجهة الريان غداً الأحد في الجولة السابعة عشرة من الدوري القطري ستكون قمة من العيار الثقيل.

وقال لموشي، في المؤتمر الصحافي: "عندما تلعب أمام فريق مثل الريان يكون التجهيز أسهل كون اللاعبين لديهم تركيز وتأهب أكبر للقاء".

وأضاف لموشي: "اللقاء اختبار حقيقي للفريقين، وسنحاول أن نخرج بنتيجة جيدة أمام الريان، في ظل سعينا نحو تحقيق أفضل مركز ممكن في جدول ترتيب الدوري".

وأكمل: "أعلم أن هناك مشاكل في كل فريق، ومشاكل فريقي هي الإصابات".

وحول ما إذا كان يتمنى عودة اللاعبين الثلاثة المتواجدين بالعربي، قال: "نعم أتمنى أن يعود المعارون إلى الجيش، وهم محمد جمعة ورامي فايز وواجنر".

وأكد مدرب الجيش أن التجهيزات كانت جيدة، معرباً عن أمله في استعادة الانتصارات بعد التعادل السابق أمام الخور.