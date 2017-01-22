هدف قاتل يمنح "الفراعنة" الفوز على أوغندا

سجل البديل عبد الله السعيد هدفاً في اللحظات الأخيرة ليقود مصر للفوز 1-صفر على أوغندا في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بعد عرض متواضع من المنتخبين اليوم السبت.

وبدا أن مصر ستتعادل دون أهداف للمباراة الثانية على التوالي قبل أن يمهد محمد صلاح الكرة لزميله السعيد الذي سدد بقوة من داخل المنطقة في المرمى في الدقيقة 89.

وأصبح رصيد مصر - الفائزة باللقب 7 مرات - 4 نقاط من مباراتين وبفارق نقطتين عن غانا المتصدرة التي ضمنت التأهل في وقت سابق اليوم بعد الفوز 1-صفر على مالي.

وبقيت أوغندا دون رصيد وودعت المسابقة بينما تملك مالي نقطة واحدة.



وتأثر اللاعبون بسوء أرضية الملعب وسط عدد محدود من الفرص قبل أن ينجح السعيد في إنقاذ مصر من موقف محرج.



وفي ختام دور المجموعات يوم الأربعاء المقبل ستلعب مصر مع غانا بينما تلتقي مالي مع أوغندا.