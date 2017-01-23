الجزيرة يحسم موقعة العين بثلاثية

واصل الجزيرة انطلاقته في الدوري الإماراتي لكرة القدم، وتغلب على ضيفه العين 3 - 1 في المباراة التي جمعتهما يوم الإثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

وسجل أهداف الجزيرة محمد فوزي وليوناردو رودريجيز بيريرا وعلي مبخوت في الدقائق 31 و74 والاخيرة من المباراة، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه للعين عمر عبد الرحمن في الدقيقة 84.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الترتيب ليوسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه الأهلي إلى ست نقاط كاملة ، في المقابل توقف رصيد العين عند 31 نقطة في المركز الثالث.

وكان هذا الفوز هو الرابع على التوالي للجزيرة والثاني عشر له هذا الموسم، مقابل التعادل في مباراتين والخسارة في مباراة ، فيما تعد هذه الهزيمة هي الثانية للعين على التوالي حيث فاز الفريق في تسع مباريات وتعادل أربع مرات.