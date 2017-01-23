زلاتكو يستقيل من العين ويقول: لا أريد أن أكون مشكلة

أعلن الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب العين استقالته من منصبه عقب خسارة فريقه أمام الجزيرة 3-1 في دوري الخليج العربي مساء الإثنين.

وقال زلاتكو في تصريحات نقلها حساب العين على "تويتر": حان وقت الرحيل وأشكر الجميع على كل شيء، وأنا تحدثت مع الإدارة حول رغبتي في الرحيل بعد المباراة ولا أود أن أكون مشكلة لأي شخص.

واستلم زلاتكو تدريب العين صيف العام 2014، وقاد الفريق حينها إلى تحقيق الدوري الإماراتي وكأس رئيس الدولة وكأس السوبر الإماراتي، وبلغ نهائي دوري أبطال آسيا العام الماضي قبل أن يخسر أمام تشونبوك الكوري الجنوبي 3-2 بمجموع المباراتين.