كوليبالي ينضم إلى صفوف الأهلي المصري

أعلن الأهلي، متصدر الدوري المصري، في موقعه على الإنترنت، الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم سليماني كوليبالي من كيلمارنوك الاسكتلندي بعقد لثلاثة أعوام ونصف العام.

وأصبح كوليبالي - هداف كأس العالم تحت 17 عاما بالمكسيك في 2011 مع ساحل العاج، ثاني لاعب يضمه الأهلي في يناير بعد الجناح عمرو بركات من ليرس البلجيكي.

ولم يكشف الأهلي عن قيمة الصفقة.

وسبق لكوليبالي (22 عاما) اللعب في بيتربره يونايتد ونيوبورت كاونتي في الدرجتين الثالثة والرابعة بالدوري الانجليزي قبل انتقاله إلى كيلمارنوك في بداية الموسم الحالي.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك في مباراة كأس السوبر المحلية الشهر المقبل في أبوظبي.