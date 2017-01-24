البلجيكي ليكنز يستقيل من تدريب منتخب الجزائر

المصدر: الجزائر - د ب أ

استقال البلجيكي جورج ليكنز المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم من تدريب الفريق بعد خروجه المهين من الدور الأول لبطولة كاس أمم أفريقيا المقامة حاليا بالغابون.

وأكد الاتحاد الجزائري استقالة ليكنز التي أشار إليها التلفزيون الجزائري في وقت سابق. كما أوضح الاتحاد عبر موقعه الرسمي على الانترنت أن كل أعضاء الجهاز الفني أقيلوا بعد استقالة ليكنز.

وتعادلت الجزائر مع السنغال 2 - 2 في ختام مباريات الفريق بالدور الأول للبطولة ليحتل المنتخب الجزائري المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطتين خلف السنغال (سبع نقاط) وتونس (ست نقاط).

كما نقل تلفزيون "النهار" الخاص عن مسؤول المنتخبات بالاتحاد الجزائري قوله إن كل أعضاء الجهاز الفني سيتركون مناصبهم أيضا قبل أن يؤكد الاتحاد هذا رسميا.

وبدا ليكنز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أمام السنغال متمسكا بمواصلة عمله حيث قال إنه سيعمل على تحقيق أفضل النتائج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وتولى ليكنز مسؤولية تدريب الفريق في نهاية أكتوبر الماضي خلفا للصربي ميلوفان راييفاتس الذي ترك منصبه بعد خلافات حادة مع لاعبي الفريق.

وكان ليكنز أشرف على المنتخب الجزائري لفترة قصيرة عام 2003 قبل أن يغادر بعد نحو ستة شهور لأسباب "شخصية".