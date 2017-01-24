العين يفاوض داسيلفا وإيفانوفيتش لخلافة زلاتكو

تحركت إدارة العين سريعاً عقب استقالة الكرواتي زلاتكو داليتش من منصبه، وفتحت التفاوض مع الأوروغوياني خورخي داسيلفا والصربي إيفان إيفانوفيتش لتولي مهمة تدريب الفريق فيما تبقى من الموسم.

وكان زلاتكو قد قدم استقالته بعد تلقي الفريق هزيمتين في دوري الخليج العربي، وخسر قبلها نهائي دوري أبطال آسيا أمام تشونبوك الكوري الجنوبي.

ووسبق لداسيلفا بطل الدوري السعودي مع النصر (2014-2015) التواجد في الدوري الإماراتي رفقة فريق بني ياس في الموسم الذي سبق تتويجه ببطولة الدوري، علماً بأنه أقيل من منصبه مطلع الموسم الماضي عقب بداية متعثرة لفريق العاصمة السعودية.

وتحمل سيرة دا سيلفا نجاحاً كبيراً في أميركا الجنوبية نتيجة البطولات التي حققها مع فريقي ديفينسور الأورغوياني، وقيادته فريق خودي كروز إلى بطولة كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخ النادي موسم 2011-2012، وفي الموسم الماضي تولى تدريب بينارول، الفريق الذي للمرة الثانية في مسيرته التدريبية.

وفي المقابل، استلم الصربي إيفانوفيتش تدريب نصر دبي في عام 2013 وبقي معه حتى العام الماضي، وحقق معه بطولة دوري أبطال الخليج، وكأس رئيس الدولة الإماراتي وكأس الخليج العربي الإماراتي، قبل أن يقال من منصبه بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وسبق لإيفانوفيتش قيادة فريق أولمبياكوس اليوناني وأبويل القبرصي الذي حقق معه بطولات محلية، ويبقى الإنجاز الأكبر وصوله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2011-2012 قبل أن يخرج أمام ريال مدريد الإسباني.