تونس تتأهل إلى ربع النهائي.. والجزائر تودع البطولة

تأهل المنتخب التونسي إلى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالغابون بعدما هزم منتخب زيمبابوي 4-2، بينما خرجت الجزائر من الدور الأول بعد تعادلها مع السنغال 2-2 في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية.

وافتتح نعيم سليتي لاعب وسط ليل الفرنسي التسجيل لتونس في الدقيقة التاسعة ثم أضاف يوسف المساكني مهاجم لخويا القطري الهدف الثاني في الدقيقة 22 وتبعه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 35.

ورد منتخب زيمبابوي بهدف عن طريق كنوليدج موسونا في الدقيقة 42 ولكن بعد دقيقتين فقط سجل وهبي الخزري لاعب وسط سندرلاند الإنجليزي الهدف الرابع لتونس من ضربة جزاء، ثم سجل اللاعب البديل تينداي ندورو الهدف الثاني لزيمبابوي في الدقيقة 58.

واحتل منتخب تونس المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط ليلتقي في دور الثمانية يوم السبت مع بوركينا فاسو صاحبة الصدارة في المجموعة الأولى.

وتصدرت السنغال ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط بعدما تعادلت مع الجزائر 2-2 فيما حل منتخب "محاربو الصحراء" في المركز الثالث بنقطتين ليودع هو وزيمبابوي صاحبة المركز الأخير بنقطة واحدة فاعليات البطولة من دور المجموعات.