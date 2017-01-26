صلاح يقود مصر إلى ربع النهائي

جدد منتخب مصر انتصاره على نظيره الغاني في أقل من ثلاثة شهور بالفوز عليه 1-صفر، ليتصدر المجموعة الرابعة في ختام الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة في الغابون الأربعاء.

ووضع المهاجم محمد صلاح مصر في المقدمة من ركلة حرة بعد 11 دقيقة، ليكرر هدفه من ركلة جزاء في الفوز 2-صفر على غانا بالإسكندرية في نوفمبر الماضي، في تصفيات كأس العالم المقررة في روسيا العام المقبل.

وتصدرت مصر المجموعة بـ7 نقاط متفوقة بنقطة واحدة على غانا ثانية الترتيب وجاءت مالي ثالثة بنقطتين تليها أوغندا بنقطة واحدة بعد تعادلهما 1-1 اليوم.

وستلتقي مصر مع المغرب في دور الثمانية يوم الأحد المقبل، فيما تواجه غانا منتخب الكونغو الديمقراطية أول المجموعة الثالثة في اليوم ذاته.