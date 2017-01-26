منتخب الأردن يبدأ مرحلة جديدة مع الإماراتي المسفر

10 أيام في دبي جمعت عبدالله المسفر مع لاعبي النشامى في أول مرحلة تحضيرية للمدرب الجديد، الذي يتولى تدريب فريق على مستوى المنتخبات لأول مرة في مسيرته الفنية، وهو الذي ضم إلى جانبه في جهازه الفني عبد الله أبو زمع، المدرب المؤقت السابق للأردن، ومعه جمال أبو عابد مدرب الأولمبي السابق، وكلاهما ارتديا قميص المنتخب الأردني لسنوات طويلة خلال مسيرتهما مع القطبين الوحدات والفيصلي.

معسكر دبي شهد الفوز وديا على جورجيا بهدف من حمزة الدردور، قبل أن يعود اللاعبون إلى أنديتهم والتي تابعت التحضيرات الداخلية بعد توقف مسابقة الدوري في الرابع عشر من الشهر الحالي، قائمة المسفر في دبي ضمت ثلاثي حراسة المرمى عامر شفيع، معتز ياسين وأحمد عبدالستار، وكانت التدريبات مكثفة بقيادة المدرب سمير رحال.

بداية تصفيات كأس آسيا تشهد مواجهة الأردن في عمان مع الضيف القادم من كمبوديا في الثامن والعشرين من شهر مارس المقبل، وذلك في مجموعة تضم أيضا فيتنام وأفغانستان، وهو ما أسفرت عنه القرعة التي جرت في أبوظبي الأسبوع الحالي – الأردن يطمح إلى مشاركة قارية جديدة، خاصة أن الفريق غادر تصفيات كأس العالم بشكل مبكر، وهو الذي كان في مواجهتي الملحق العالمي أمام الأوروغواي في تصفيات مونديال البرازيل الماضي.