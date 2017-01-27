تشونبوك يطعن في قرار استبعاده من دوري أبطال آسيا

قالت محكمة التحكيم الرياضية الجمعة، إن نادي تشونبوك الكوري الجنوبي حامل لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، تقدم باستئناف للمحكمة ضد قرار حرمانه من المشاركة في النسخة الجديدة من البطولة.



وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الأسبوع الماضي حرمان تشونبوك من الدفاع عن لقبه في موسم 2017 لتورطه في فضيحة رشوة عام 2013.



وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الكوري قد خصمت 9 نقاط من رصيد تشونبوك في سبتمبر الماضي، وغرمته 91 ألف دولار بسبب مدفوعات قدمها أحد كشافي المواهب في النادي للحكام في 2013.



وأضافت المحكمة في بيان أنها ستتخذ قرارها في الاستئناف قبل الثالث من فبراير المقبل.



وتابع البيان: "تشونبوك هيونداي موتورز طلب وقف تنفيذ القرار والسماح له بالمشاركة في المسابقة".



وتوج تشونبوك بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه في نوفمبر بعد التفوق 3-2 على العين الإماراتي في مجموع مباراتي النهائي.



وفي مايو وجهت النيابة اتهامات لحكمين في الدوري الكوري بتلقي رشي من أحد كشافي مواهب تشونبوك مورتورز.



وصدر حكم من محكمة بوسان بسجن كشاف المواهب 6 شهور مع ايقاف التنفيذ بتهمة الرشوة.



وقال الاتحاد الآسيوي للعبة إن نادي جيجو يونايتد سيشارك بدلا من تشونبوك في المجموعة الثامنة بدوري الأبطال 2017 في حين سيكون الممثل الرابع هو نادي أولسان الذي سيشارك في تصفيات البطولة ذاتها.