الجزيرة يعزز صدارته.. والعين يحسم موقعة الأهلي

عزز الجزيرة صدارته بفوزه الثمين والصعب على مضيفه الشارقة 1-صفر اليوم السبت، في ختام المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

واستغل الجزيرة خسارة الأهلي أمام العين 1-2 اليوم أيضا ليبتعد بفارق 7 نقاط عن اقرب مطارديه بعدما رفع رصيده الى 41 نقطة، وبقي الشارقة في المركز الحادي عشر وله 16 نقطة.

في المباراة الأولى، عانى الجزيرة كثيرا قبل تخطي عقبة الشارقة الذي كان الطرف الأفضل وأهدر لاعبوه فرصا من النوع النادر.

وافتتح الجزيرة التسجيل بعد عرضية من البرازيلي ليوناردو رودريغيز، أخطأ لاعب الشارقة يوسف سعيد في إبعادها لتسكن شباك حارس مرمى فريقه محمد يوسف (23).

وضغط الشارقة لإدراك التعادل وكانت أخطر فرصه تسديدة عمر جمعة حولها علي خصيف حارس الجزيرة بصعوبة الى ركنية (77)، ومحاولة الفنزويلي جيلمين ريفاس الذي رواغ مدافعين ثم خصيف وسدد بغرابة خارج المرمى (81).

وأكمل الجزيرة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سلطان برغش في الدقيقة 90.

وفي المباراة الثانية، قاد البرازيلي كايو فرنانديز فريقه العين الى حسم قمة المرحلة على حساب مضيفه الاهلي 2-1.

وافتتح عمر عبد الرحمن التسجيل للعين (51) وأدرك البديل سعيد جاسم التعادل للأهلي برأسية اثر عرضية من عبد العزيز صنقور (87).

وسجل كايو هدف الفوز للعين مستفيدا من تمريرة البديل السعودي ناصر الشمراني لينفرد ويسدد كرة زاحفة في شباك حارس مرمى الأهلي ماجد ناصر (90).

وأبقى العين على آماله بالمنافسة على اللقب بعدما تقدم الى المركز الثاني برصيد 34 نقطة، في حين تراجع الاهلي الى المركز الرابع وله 32 نقطة.