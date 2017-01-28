الريان يواصل انتفاضته في دوري نجوم قطر

واصل الريان انتفاضته في الدوري القطري، وحقق الفريق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة بتغلبه على الخريطيات 1 - 0 السبت، في المرحلة الثامنة عشر من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز معيذر على الوكرة 3 - 1.

وتقدم الريان إلى المركز الثالث رافعا رصيده إلى 37 نقطة بفارق 6 نقاط أمام كل من السد ولخويا وذلك قبل مباراة لخويا المقررة اليوم أمام العربي في ختام مباريات المرحلة.

وتجمد رصيد الخريطيات عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل عبد المجيد عناد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54 ليقود الفريق إلى ثلاث نقاط ثمينة في رحلة الدفاع عن لقب البطولة.

وسجل كيسيتو ويلفريد نجوسن هدفين ليقود معيذر إلى فوز ثمين 3 - 1 على الوكرة ليرفع رصيده إلى 14 نقطة ويتقدم للمركز الثالث عشر قبل الأخير في جدول المسابقة ويتراجع الوكرة للمركز الأخير برصيد 12 نقطة فقط بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في البطولة.

وافتتح محمد الزيود التسجيل في المباراة بهدف مبكر لمعيذر في الدقيقة التاسعة وتعادل يوسوفا مبينجي للوكرة في الدقيقة 17 لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

ولكن ويلفريد نجوسن أحرز هدفي الفوز لمعيذر في الدقيقتين 55 و88.