كهربا يقود مصر إلى فوز تاريخي على المغرب

أكمل المنتخب المصري لكرة القدم عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الأفريقية الحادية والثلاثين المقامة حاليا في الغابون بفوز ثمين ومتأخر 1 - صفر على نظيره المغرب يوم الأحد في ختام مباريات دور الثمانية بالبطولة.

وكسر المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) العقدة المغربية وحقق الفوز الأول له على أسود الأطلسي منذ 31 عاما بهدف محمود عبدالمنعم (كهربا) ليحجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة الذي يلتقي فيه مع منتخب بوركينا فاسو يوم الأربعاء .

وكان آخر فوز سابق للمنتخب المصري على نظيره المغربي عندما فاز عليه 1- صفر أيضا في المربع الذهبي لبطولة كأس أفريقيا 1986 التي استضافتها مصر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أداء خططي من الفريقين حيث كان شعار المنتخبين هو الحذر والتأمين الدفاعي على حساب الناحية الهجومية.

وفي الشوط الثاني ، تحسن الأداء واتسم بالسرعة التي غابت عن الشوط الأول وإن تفوق المنتخب المغربي بشكل واضح فيما حالف الحظ المنتخب المصري في أكثر من فرصة خطيرة على مرماه.

وانتفض المنتخب المصري في الربع ساعة الأخير من المباراة وأصبح الطرف الأفضل حتى سجل البديل محمود كهربا هدف الفوز الثمين في الدقيقة 87 .