الأهلي المصري يضم أحمد حمودي

أعلن النادي الاهلي المصري ضم أحمد حمودي رسميا لصفوف الفريق قادما من نادي الباطن السعودي لمدة ثلاثة مواسم ونصف بدءًا من شهر يناير الجاري .

واجتاز اللاعب الكشف الطبي يوم الاثنين قبل التوقيع للأهلي رسميًا الثلاثاء ، ومن المنتظر أن ينضم إلى معسكر الفريق بالإمارات.

ويعد أحمد حمودي ثالث الصفقات للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد عمرو بركات والايفواري سليماني كوليبالي .

وقال حمودي للموقع الرسمي للأهلي إن المفاوضات مع الفريق بدأت في النصف الثاني من شهر يناير الجاري، عن طريق عصام سراج الدين مدير التعاقدات بالأهلي ويحيى علي وكيل أعماله ثم بدأت بعد ذلك المفاوضات الرسمية.

وأكد لاعب الزمالك السابق: لم أتردد في قبول عرض الأهلي، خاصة أنني رفضت كافة العروض الأخرى التي قدمت لي في الفترة الماضية؛من أجل الانضمام إلى الأهلي.. لأنني أعرف جيدًا أن النادي حينما يتمسك بضم أي لاعب ينفّذ ما يقول.

وعن مباراة السوبر قال: مواجهة الزمالك ليست سهلة على الإطلاق، فمباريات القمة دائما وأبدًا لها مذاق وطعم مختلف، ودائمًا تكون في غاية المتعة.. وللعلم أنا أعشق المباريات التي تلعب تحت الضغطـ، خصوصًا وأن مثل هذه المباريات تساعد اللاعب على الظهور بشكل جيد، كونها تمثل تحديًا كبيرًا، وأعد جماهير الأهلي بأن يكون السوبر أول هدية لهم في الفترة المقبلة.

وعن عودته لصفوف الفراعنة قال حمودي: بالطبع أحلم بالعودة للمنتخب مرة أخرى، وأعتقد أن انضمامي للأهلي سيسهل من عودتي للفراعنة.