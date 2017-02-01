رسمياً.. العين يعلن التعاقد مع زوران

أعلن نادي العين الإماراتي يوم الأربعاء رسميا عن تعاقده مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش ليتولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، بعد ايام من رحيله عن تدريب النصر السعودي.

وكان ماميتش قد قدم استقالته لإدارة نادي النصر السعودي إثر تلقيه لعرض من نادي العين ، وهو ما اثار حالة من الجدل ، قبل أن يبدي النادي السعودي تقبله واحترامه لقرار المدرب.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العين على موقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" : "نادي العين يتعاقد مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش 45 سنة ، ويقدمه لوسائل الإعلام عصر اليوم".