زوران: جئت إلى العين للعمل.. وسلمت النصراويين أموالهم

أكد الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين الجديد أنه جاء إلى الفريق من أجل العمل، مشيراً إلى أنه دفع الشرط الجزائي في عقده السابق مع نادي النصر السعودي بعد استقالته منه أواخر الأسبوع الماضي.

وقال زوران، الذي سيستلم تدريب العين لمدة موسم ونصف، في مؤتمره الصحفي الأول: جئت إلى العين من أجل العمل، وأدرك جيداً أن الفريق يمتلك نوعية مميزة من اللاعبين، وأعد الجماهير بإحراز أفضل النتائج مع النادي.

وحول تبعات استقالته من تدريب النصر، وانتقاله إلى العين، قال: لا يهمني هذا الجدل حول انتقالي من تدريب النصر، وأنا دفعت الشرط الجزائي للنادي بنفسي.



واستقال ماميتش من تدريب النصر مساء الجمعة الماضية، واستبدلته إدارة الأمير فيصل بن تركي بالفرنسي باتريس كارتيرون.