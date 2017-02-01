كوبر: المنتخب المصري قادر على التتويج بكأس أفريقيا

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري ثقته الكبيرة في الجيل الحالي من اللاعبين وقدرتهم على التتويج بأمم أفريقيا 2017 وبعدها الصعود لكأس العالم 2018 بروسيا .

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره البوركيني يوم الاربعاء في الدور قبل النهائي لكأس الأمم الافريقية 2017 المقامة بالجابون .

وقال المدير الفني للفراعنة، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للمباراة: منذ اليوم الأول لمعسكر المنتخب وأنا أجهز اللاعبين للمنافسة على اللقب الأفريقي، وليس مجرد المشاركة فقط في البطولة القارية.

وأضاف كوبر : أمتلك فريقا يضم لاعبين متواضعين للغاية، رغم نجوميتهم الكبيرة ،ولديهم التزام كبير بالتعليمات، وهذا سر النجاح للفريق حتى الأن، والفوز بالبطولات هو هدفي وهدف هذا الجيل من اللاعبين.

وأبدى مدرب مصر حزنه الشديد للإصابات التي تضرب صفوف الفراعنة خلال البطولة ، حيث قال :للأسف تعرض ثلاثة لاعبين مهمين للإصابة، وهذه الإصابات مؤثرة للغاية، وبالفعل المنتخب المصري في مأزق شديد في البطولة الحالية .

وتابع المدير الفني سنعمل على إيجاد حلول للإصابات والغيابات التي نعاني منها وهي مروان محسن ومحمد عبد الشافي ومحمد النني.

وشدد كوبر على أن الاستهانة بمنتخب بوركينا فاسو ستكون بداية النهاية للمنتخب المصري في البطولة الإفريقية، وفيما هو قادم من منافسات تنتظرنا بعد نهائيات أمم إفريقيا الحالية .

واستطرد أن مباراة الاربعاء قوية وعنيفة ،فالمنافس منتخب قوي ونجح في أن يصل للدور قبل النهائي، والمباراة ستكون صعبة للغاية، مؤكدا أن الاستهتار خارج قاموسه وخارج قاموس اللاعبين والجهاز الفني للفراعنة .

وذكر كوبر : رغم أن هناك فارقا تاريخيا بين مصر وبوركينا فاسو، إلا أن المنتخبين الأن في الدور قبل النهائي للبطولة الإفريقية والتاريخ يمنحنا ثقة وحماس ولكنه لا يحسم نتائج المباريات .

وأشار المدير الفني إلى أن التاريخ لن يشفع للفراعنة أمام بوركينا فاسو ويجب أن يتم التركيز وأحترام المنافس من أجل الفوز ومواصلة مسيرة التقدم نحو حصد اللقب القاري .

وأكد الارجنتيني أن الحظ لم يحالفه للقاء حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب المصري، الذي حقق لقب كأس الأمم الإفريقية في ثلاث دورات متتالية في 2006 و2008 و2010 .

وقال :كنت أتمنى أن ألتقي بحسن شحاته من أجل اكتساب الخبرات قبل التوجه لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية، ولكنني كنت أركز على تجهيز المنتخب فقط وإعداده للبطولة الحالية التي نشارك فيها.

ورفض المدرب الأرجنتيني المقارنة بينه وبين مواطنه دييغو سميوني، المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الأسباني، قائلا: طريقتنا قريبة الشبه، ولكن المقارنة بيننا صعبة للغاية، لأنه يدرب فريقا وأنا أدرب منتخبا، والظروف بين الفريقين مختلفة تماما، واللعب في الدوري الإسباني مختلف عن اللعب في البطولات الأفريقية .

وأوضح كوبر: عندما كنت أعمل في أوروبا، كان يمكن مقارنتي بسميوني ولكن الآن صعب للغاية .