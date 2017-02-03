أبو ريدة: مصر تنتظر نهاية سعيدة

عبر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الجمعة، عن ثقته في أن منتخب مصر سيكلل مشاركته في كأس الأمم الأفريقية في الغابون "بنهاية سعيدة".



وتطمح مصر في تعزيز رقمها القياسي ونيل اللقب الثامن عندما تواجه الكاميرون في المباراة النهائية بعد غد الأحد.



وقال أبو ريدة في اتصال هاتفي لرويترز من الغابون: "أنا واثق من أن الفريق قادر على رسم البسمة على وجوه المصريين والوصول لنهاية سعيدة في البطولة".



وأضاف: "مر اللاعبون بظروف صعبة خلال النهائيات وأثبتوا قدرتهم على اجتياز العقبات بداية من سوء أرضية الملاعب مرورا بارتفاع نسبة الرطوبة ووصولا إلى الإصابات التي لحقت بأكثر من خمسة لاعبين أساسيين".



وابتلي بالإصابات خلال البطولة الحارسان أحمد الشناوي وشريف اكرامي والظهير محمد عبد الشافي ولاعب الوسط محمد النني وثنائي الهجوم مروان محسن وأحمد حسن كوكا.



وتابع أبو ريدة: "أثق في قدرتنا على مواصلة التحديات وتحقيق حلم المصريين باسترداد اللقب".



وبعد تتويج مصر باللقب ثلاث مرات متتالية بين 2006 و2010 غابت عن النهائيات في ثلاث نسخ متتالية قبل أن تستعيد التألق في الغابون.



وستكون مواجهة الكاميرون تكرارا لنهائي نسختي 1986 و2008 وفازت مصر في المرتين أولا بركلات الترجيح في القاهرة وثانيا بهدف محمد أبو تريكة في غانا.