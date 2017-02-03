لخويا يمزق شباك الخور بسداسية

المصدر: الدوحة - د ب أ

سجل يوسف العربي ثلاثة أهداف "هاتريك" قاد بها فريقه لخويا، لاكتساح الخور 6 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري القطري لكرة القدم.

وسجل العربي أهدافه في الدقائق 31 و59 و67 حيث كان الهدفين الاول والثاني من ركلتي جزاء، فيما سجل الأهداف الثلاثة الأخرى تي هي نام (هدفين) في الدقيقتين 39 و81 ويوسف المساكني هدفا في الدقيقة .73

وأنهى الخور المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بابا جبريل في الدقيقة .26

روفع لخويا رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد الخور عند 19 نقطة في المركز التاسع.

